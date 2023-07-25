Новый виртуальный голосовой помощник «Любовь» заработал в Подмосковье

Фото: istockphoto / jittawit.21
Любовь расскажет вам об услугах Главного управления ЗАГС Московской области: адрес, телефон, режим работы и другие вопросы.
Звонить можно в любое время. Голосовой помощник на связи 7 дней в неделю 24 часа в сутки.
Связаться с голосовым помощником можно по номеру +7(498)602-00-87.
Ранее по телефону горячей линии специалист ЗАГС мог дать консультацию только одному гражданину, в то время как для других граждан линия была занята. С появлением нового голосового помощника, число граждан, которым одновременно может проводиться консультация, увеличилось до 10.
Читайте также:
Областной Дворец бракосочетания № 1 рассказал, что такое камерная свадьба.Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии.
Названы причины нежелания молодёжи играть пышные свадьбы.