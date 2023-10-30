Ноябрь встретит африканским теплом: какая погода ожидается в Москве на неделе?

Фото: IStock/yulenochekk
С началом ноября в Москву придёт потепление. В отдельные дни температура в российской столице повысится до +13 градусов, рассказал в эфире «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ноябрь встретит нас африканским теплом. Сегодняшние снегопады, переходящие в ледяную крупу и дождь к вечеру закончатся, и нас ждет повышение температуры. Мы с большим удовольствием окунёмся в тёплый сектор циклона. Нас ждёт повышение температуры до 7... 9 градусов во вторник и практически без существенных осадков, в среду будет ещё теплее – 11… 13 градусов, и тоже практически без садков», — сказал синоптик.Специалист подчеркнул, что уже в четверг в регионе немного похолодает. Ночью температура будет со знаком минус, а днём столбики термометров не покажут больше 5 градусов.
«В субботу будет прохладная ночь, заморозки до -1 градуса, а днём повторение пройденного – вновь идём вверх по температурной лестнице, вечером 7… 9, а в воскресенье и понедельник не без дождей, но около 10 градусов тепла», — добавил он.Читайте также:
В Москве объявлено штормовое предупреждение, ожидается ледяной дождь
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Яндексе раскрыли, как формируются цены на такси во время снегопада
Екатерина Шмакова