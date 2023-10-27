NRK: Норвежский мэр убрал российский венок советским воинам-освободителям

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Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал в городе Киркенес возложенный российским консулом Николаем Коныгиным венок советским воинам-освободителям. Об этом пишет NRK.
В публикации говорится, что российский посол проигнорировал просьбы воздержаться от участия в любых мероприятиях, связанных с празднованием освобождения Киркенеса Красной армией в 1944 году.
В ходе церемония празднования Коныгин произнес речь и возложил венок советским освободителям Норвегии.
NRK подчеркивает, что мэр муниципалитета Сeр-Варангер остался недоволен действиями российского дипломата, а также тем, что возложенный венок перекрыл норвежский.
После того как чиновник убрал венок, одна из россиянок вернула его на место, снова прикрыв норвежский венок.
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В ходе церемония празднования Коныгин произнес речь и возложил венок советским освободителям Норвегии.
После того как чиновник убрал венок, одна из россиянок вернула его на место, снова прикрыв норвежский венок.
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Диана Аванесян