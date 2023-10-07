НТИ: российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для управления БПЛА

Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, который в 10 раз чувствительнее тех, которые установлены сейчас в большинстве БПЛА. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Студенты Томского государственного университета в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» создали новейший, более точный гироскоп для БПЛА.
Отмечается, что алмазный гироскоп, в отличие от классического, более дешёвый, но при этом даёт более точные показатели, обладает высокой теплопроводностью и радиационной стойкостью.
Лидер проекта Ольга Лыга добавила, что такое устройство позволит вывести работу беспилотников в экстремальные условия, например, в среду с очень низкой или высокой температурой. По её словам, аппарат сможет работать даже в космическом пространстве.
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Отмечается, что алмазный гироскоп, в отличие от классического, более дешёвый, но при этом даёт более точные показатели, обладает высокой теплопроводностью и радиационной стойкостью.
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Анастасия Чинкова