НТВ: Блогер-трансгендер Андрей Петров задержан в московском аэропорту Домодедово

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В московском аэропорту «Домодедово» задержан трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова, сообщает телеканал НТВ. Причины задержания пока неизвестны.
Предварительно блогер сообщил о своем намерении вернуться в Москву и выйти на связь вечером.
В июле 2023 года глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина объявила о возбуждении в отношении Андрея Петрова административного дела из-за обвинений в распространении ЛГБТ-пропаганды и дискредитации армии.
Соответствующие материалы были переданы в суд. Также было принято решение о включении каналов блогера в реестр запрещенных сайтов.
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В июле 2023 года глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина объявила о возбуждении в отношении Андрея Петрова административного дела из-за обвинений в распространении ЛГБТ-пропаганды и дискредитации армии.
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Артем Путинцев