Нутрициолог Писарева предложила маркировать продукты с пальмовым маслом

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«Прошу рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям», — приводит RT текст обращения специалиста на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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