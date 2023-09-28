Нутрициолог назвала четыре продукта, которые должны быть в каждом завтраке

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Завтрак – это важный приём пищи, который пропускать нельзя ни в коем случае. Однако перебиваться чем попало тоже не нужно, приём пищи с утра должен быть сбалансированным, чтобы обеспечить организм энергией на весь оставшийся день, рассказала «Радио 1» терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
В завтрак обязательно должны быть включены четыре компонента: углеводы, белки, жиры и клетчатка. Только при правильном соотношении завтрак принесёт организму пользу.
1. Углеводы. Это должны быть представители длинных углеводов: цельные крупы или псевдокрупы (гречка, рис, пшенка, кукурузная полента). Так мы получим энергию, витамины группы В и другие полезные элементы.
2. Белок. Белковая составляющая помогает поддержать тело с точки зрения аминокислотного состава и дать пластический материал для белковых функций. Кроме того, наша сытость и чувство пресыщения напрямую зависит от белков.
3. Жиры. Правильные жиры – это растительные масла, возможно, небольшое количество сливочного масла, авокадо. Это то, что даст дополнительный буст для достижения энергетического баланса.
4. Клетчатка. Клетчатка должна составлять половину нашей тарелки. Её можно получить из овощей, зелени. Всё это тоже будет давать нам чувство насыщения.
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1. Углеводы. Это должны быть представители длинных углеводов: цельные крупы или псевдокрупы (гречка, рис, пшенка, кукурузная полента). Так мы получим энергию, витамины группы В и другие полезные элементы.
3. Жиры. Правильные жиры – это растительные масла, возможно, небольшое количество сливочного масла, авокадо. Это то, что даст дополнительный буст для достижения энергетического баланса.
4. Клетчатка. Клетчатка должна составлять половину нашей тарелки. Её можно получить из овощей, зелени. Всё это тоже будет давать нам чувство насыщения.
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Екатерина Шмакова