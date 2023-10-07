Nya Dagbladet: Пятая часть финнов не может покупать еду и лекарства

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Институт здравоохранения и благосостояния Финляндии провел исследование с целью выяснить потребности молодых людей в стране. Выяснилось, что около 20% молодых финнов не могут позволить себе приобретение самого необходимого, например, продуктов питания и лекарств.
По мнению аналитиков, такая ситуация вызвана тем, что рынок труда в настоящее время крайне нестабилен. Кроме того, у молодых финнов отсутствуют накопления, в отличие от людей пожилого возраста.
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