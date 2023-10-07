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Nya Dagbladet: Пятая часть финнов не может покупать еду и лекарства

07 октября 2023, 16:43
Фото: istockphoto/naumoid

Фото: istockphoto/naumoid

Институт здравоохранения и благосостояния Финляндии провел исследование с целью выяснить потребности молодых людей в стране. Выяснилось, что около 20% молодых финнов не могут позволить себе приобретение самого необходимого, например, продуктов питания и лекарств.

Был проведен опрос, в котором приняли участие 28 тысяч респондентов. Выяснилось, что финансовая уязвимость чаще всего наблюдается у людей в возрасте от 18 до 39 лет, передает издание Nya Dagbladet. Многие участники исследования отмечали, что не всегда могут покупать себе еду, лекарства или оплачивать медицинское обслуживание.

По мнению аналитиков, такая ситуация вызвана тем, что рынок труда в настоящее время крайне нестабилен. Кроме того, у молодых финнов отсутствуют накопления, в отличие от людей пожилого возраста.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с 71-летием
07 октября 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Сегодня, 7 октября, свой 71-й день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главу государства поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церковный иерарх отметил вклад российского лидера в сохранение суверенитета страны. Глава Русской православной церкви (РПЦ) также поблагодарил Владимира Путина за деятельную и неустанную заботу о социально-экономическом развитии страны и благосостоянии ее граждан, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Путину пришлось встать у руля государственного управления Россией в переломный момент  ее исторического бытия. За годы, прошедшие под управлением нынешнего президента России произошли поистине эпохальные перемены, которые преобразили жизнь страны и людей, населяющих ее. 

Глава РПЦ также отметил высокий уровень церковно-государственных взаимоотношений и поблагодарил Владимира Путина за внимание к служению Церкви и поддержку различных инициатив по возрождению и созиданию общенациональных православных святынь.
#жизнь
#рпц
#страны
#патриарх кирилл
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НТИ: российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для управления БПЛА
07 октября 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, который в 10 раз чувствительнее тех, которые установлены сейчас в большинстве БПЛА. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Студенты Томского государственного университета в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» создали новейший, более точный гироскоп для БПЛА.

Отмечается, что алмазный гироскоп, в отличие от классического, более дешёвый, но при этом даёт более точные показатели, обладает высокой теплопроводностью и радиационной стойкостью.

Лидер проекта Ольга Лыга добавила, что такое устройство позволит вывести работу беспилотников в экстремальные условия, например, в среду с очень низкой или высокой температурой. По её словам, аппарат сможет работать даже в космическом пространстве.

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#студенты
#разработки
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Российский союз туриндустрии обратился к россиянам, находящимся в Израиле
РСТ: рейсы российских авиакомпаний в Израиль выполняются с задержками
07 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/andriano_cz

Информация о пострадавших в Израиле россиянах не поступала, а рейсы российских авиакомпаний выполняются с задержками. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших. 

В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ. 

В союзе отметили, что рейсы российских авиакомпаний выполняются в Израиль с задержками. По данным табло аэропорта Бен-Гурион, вылеты российских самолётов проходят согласно расписанию, задержки наблюдаются только на прилёт.

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#авиарейсы
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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием
07 октября 2023, 13:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сегодня, 7 октября, исполняется 71 год президенту России Владимиру Путину. Свои поздравления по случаю дня рождения направил российскому лидеру губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
От себя и от лица всех жителей Подмосковья глава региона пожелал президенту крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в достижении всех важнейших для страны целей. Андрей Воробьев отметил, что региональные власти и все жители Московской области всегда чувствуют поддержку и участие главы российского государства.

Губернатор поблагодарил Владимира Путина за доверие и подчеркнул, что очень им дорожит. Также он выразил российскому президенту благодарность за то, что самые сложные вопросы, которые беспокоят простых людей в каждой российской семье всегда находят поддержку у главы государства.

«Гордимся нашим президентом!» — написал Андрей Воробьев в конце обращения.

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#день рождения
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Погранслужба Литвы не пустила в страну рекордное количество мигрантов
На границе с Белоруссией не пропустили 54 мигрантов, желавших проникнуть в Литву
07 октября 2023, 13:01

Фото: iStock/Aguus

Литовские пограничники за сутки пресекли попытки проникнуть в страну 54 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Служба охраны госграницы при МВД Литвы.
Уточняется, что такой показатель стал максимальным с начала этого года.

В ведомстве подчеркнули, что последний раз такое количество мигрантов, нелегально пытавшихся перейти литовско-белорусскую границу, наблюдалось в ноябре прошлого года. Тогда число нелегалов составило 57 человек.

Ранее соседнее государство Латвия также заявило о большом наплыве мигрантов. Президент Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности страны полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией.

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#граница
#мигранты
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Ученые создали точнейшую карту затонувшего материка Зеландия
07 октября 2023, 12:32

Фото: istockphoto/Nastco

Ученые считают Новую Зеландию лишь малой частью огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого под водой. С помощью морских экспедиций и данных космических спутников удалось воссоздать точную карту затонувшего материка.
Много миллионов лет назад на Земле был один гигантский материк Гондвана, объединявший Африку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию. Постепенно под воздействием тектонических и геомагнитных процессов внутри планеты он распадался на отдельные части, сообщает РИА Новости. Около 80 миллионов лет назад, когда по Земле еще бродили динозавры, восточная окраина огромного континента испытала мощное растяжение и ее буквально разорвало на блоки: Австралию, Антарктиду и самый южный материк — Зеландию. 

Новозеландский ученый Ник Мортимер, посвятивший жизнь исследованию региона, в своей статье рассказал, что с морских подводных плато Кэмпбелл и Челленджер, расположенных по обе стороны от Новой Зеландии, во время экспедиций специальными земснарядами были подняты образцы горных пород, позволяющие определить границы затонувшего материка. Позже Мортимер и его коллега Хамиш Кэмпбелл издали книгу «Зеландия: мы открыли континент», где подробно описывались очертания затонувшего материка, приводились данные о его площади и рельефе и даже была отображена его подробная карта. Публикация вызвала настоящую мировую сенсацию в научном сообществе.

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#плато
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МИД РФ: журналист Гасюк благополучно вернулся в Россию после нападения на Кипре
МИД РФ: Россия ответит на недопустимое отношение к журналистам в странах НАТО
07 октября 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Корреспондент «Российской газеты» Александр Гасюк, на которого напали кипрские полицейские, благополучно вернулся в Россию. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Напомним, что полицейские на Кипре напали на российского журналиста около дома, где он проживает с семьёй. В результате нападения, Гасюк получил травмы. Причиной такого поведения полицейских стала их уверенность в том, что журналист проживает на территории государства нелегально. Они также угрожали ему депортацией.

В российском ведомстве отметили, что во все профильные международные организации будет направлена информация о недопустимом отношении к российским журналистам, которое наблюдается в странах НАТО. 

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В Москве проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
В Москве ночью проведут первую в сезоне противогололедную обработку дорог
06 октября 2023, 23:27

Фото: Минтранс МО

Первую противогололедную обработку дорог в Москве проведут в ночь на субботу. Это решение было объявлено в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозу синоптиков, из-за дождя и ожидаемого понижения температуры воздуха до минус 2 градусов в ночь на субботу и утром возможно образование гололедицы на дорогах. В связи с этим прогнозном было принято решение провести первую в текущем сезоне противогололедную обработку дорог.

Особое внимание будет уделено состоянию опасных участков на улично-дорожной сети, таких как мосты, тоннели, низинные места, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках общественного транспорта.

Планируется начать работы по противогололедной обработке примерно в 3:00 утра в субботу. Водителей просят проявить максимальное внимание, соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и не создавать препятствий для коммунальных служб.

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1,2 тонн плодов собрали в Подмосковье в ходе акции «Тут едут яблоки и арбузы!»
06 октября 2023, 22:58

Фото: МинЖКХ МО

В ходе экологической акции «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» собрали 1,2 тонн плодов. В этом году она длилась более 1,5 месяцев – с 8 августа до 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акцию традиционно проводят в последний месяц лета и первый месяц осени. Цель – не допустить на придомовых контейнерных площадках навалов сезонных отходов. Дачники, садоводы и продавцы овощей могли отправить избытки урожая яблок и арбузов прямо на переработку.
 
«В этом году за время акции участники сдали на переработку более 2 тыс кубометров плодов, а это почти 1200 тонн или 27 железнодорожных полувагонов. Все сданные жителями яблоки и арбузы направили на вторничную переработку для нужд сельского хозяйства: на корм свиньям или на производство компоста», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
 
В ходе акции региональные операторы расставили на территории Подмосковья специальные бункеры для сбора фруктов и ягод. Все адреса были размещены на их сайтах. Также бункеры были установлены на площадках для сбора крупногабаритного мусора проекта «Мегабак».

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