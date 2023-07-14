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NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта

14 июля 2023, 07:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта.
Американский лидер вновь споткнулся при посадке на борт самолета. Пишет издание New York Post.

По данным газеты, президент США использовал короткий трап, но все равно оступился и был готов к падению.


«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению», - сообщает агентство.
Прежде, телеканал РЕН ТВ сообщал об очередной неловкости Байдена. Спускаясь по лестнице он чуть не потерял равновесие.

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#Байден
#США
#самолет
#трап
#падение
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Kyodo: Японской автоконцерн Isuzu Motors ушел из России
14 июля 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс».
По информации агентства Kyodo, завод, на котором работают около 200 человек, был передан компании. Причиной ухода автоконцерна с российского рынка стало отсутствие перспектив возобновления его работы.

Основные сложности возникли с поставками запчастей и деталей, в связи с антироссийскими санкциями. Отмечаются также проблемы с логистикой. 

Японский концерн изготавливал грузовые автомобили и автобусы.

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#Isuzu Motors
#Россия
#Япония
#рынок
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Microsoft: Новым шрифтом по умолчанию в Office вместо Calibri станет Aptos
14 июля 2023, 06:50

Фото: iStock/lcva2

Главный менеджер по дизайну программ из пакета Office Си Дэниэлс сообщил, что новым шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office вместо Calibri станет Aptos.
На сегодняшний день, изменения в продукте Microsoft Office находятся на заключительном этапе. Новый шрифт будет по умолчанию установлен в Word, Outlook, PowerPoint и Excel, отметил Дэниэлс. 

Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office с 2007. В ближайшие несколько месяцев, миллионы пользователей уже увидят изменения, анонсировал главный менеджер. Отмечается, что новый шрифт будет простым и его легко будет читать. 

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#Microsoft
#шрифт
#пользователи
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В Киеве запретили слушать русскоязычные песни в публичных местах
14 июля 2023, 04:58

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве запретили читать книги и слушать песни на русском языке в публичных местах. Об этом сообщается на портале столицы Украины.
Уточняется, что запрет коснется русскоязычных книг, аудиовизуальных произведений, художественных альбомов, музыкальных звукозаписей, цирковых и театральных представлений, концертов и услуг.

Кроме того, речь идет о культурных и материальных объектах, имеющих историческое или художественное значение.

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#Киев
#русский язык
#Украина
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Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»
14 июля 2023, 00:44

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Президент США Джо Байден заявил, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест.
«Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — цитирует Fox News слова американского лидера.

Он добавил, что в настоящее время не располагает информацией о местонахождении Пригожина.

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#Пригожин
#Байден
#США
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ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву
13 июля 2023, 23:03

Фото: iStock/Fotofantastika

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву после его слов о росте цен на билеты на 40%. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Подчеркивается, что такое заявление могло спровоцировать рост цен.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — отметили в ведомстве.

13 июля председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев сделал заявление. Он уточнил, что у авиакомпаний из России выросли затраты, в том числе на техобслуживание самолетов.

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#Внуково
#ФАС
#аэропорт
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В Ростовской области женщина совратила 14-летнего подростка и родила от него ребёнка
13 июля 2023, 22:07

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Ростовской области 23-летняя женщина родила ребёнка от несовершеннолетнего, которого совратила в 14-летнем возрасте. Они собираются оформить свои отношения.
О случившемся в течение 2 лет знали только двое и якобы только недавно детали преступления стали известны близкому родственнику пострадавшего, а затем он обратился в полицию, пишет kp.ru,

Источник сообщает, что родители молодых людей знали о ситуации и не выступали против этих отношений, объясняя это национальными традициями.

Молодые люди жили вместе и успели обзавестись общим ребенком. Школьник не посещал образовательное учреждение, а полиция узнала обо всём, только когда пара поссорилась.

Женщина заявила на отца ребёнка в надзорные органы, обвиняя его в том, что он недостаточно хорошо исполняет родительские обязанности. В этот момент и стали известны подробности взаимоотношений в молодой семье.

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#подросток
#совращение
#дети
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В США популярный в TikTok хирург лишилась лицензии за трансляцию операций в соцсети
13 июля 2023, 21:47

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Кэтрин Грейв из Огайо, которая известна в социальных сетях как доктор Рокси, набрала более 825 тысяч подписчиков и 14,6 млн лайков благодаря экстремальному контенту. Ролики блогер снимала во время проведения пластических операций, пишет NBS.
12 июля блогерша выступила на слушаниях. По её словам, она лишь пыталась вызвать у людей улыбку.
Медицинский совет Огайо навсегда лишил доктора Кэтрин Грейв лицензии и оштрафовал её на $4,5 тысяч.

Лицензия хирурга была приостановлена еще в ноябре 2022 года. Врача уже тогда предупреждали о недопустимости использования социальных сетей в работе в октябре 2018 года и в сентябре 2021 года.

От нарушения протоколов операций пострадали трое пациентов блогера. В данный момент аккаунты доктора Рокси в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) закрыты.

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#США
#TikTok
#хирург
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Депутат Селезнев попросил Роспотребнадзор проверить опасность планктона рядом с Владивостоком
13 июля 2023, 21:11

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

В Госдуме обеспокоены найденным в водах вблизи Владивостока опасным для мозга планктоном.
Депутат от региона Валерий Селезнев обратился в  Роспотребнадзор, чтобы проверить опасность микроводрослей псеводницший (Pseudo-nitzschia), пишут «Известия».

Селезнев считает, что необходимо срочно провести проверку и понять, в какой мере планктон опасен для человека.

Ранее сообщалось, что в нескольких водоемах Ростовской области Роспотребнадзор обнаружил холероподобные бактерии, которые при попадании в человеческий организм вызывают острые кишечные инфекции. Это следует из сообщения ведомства.

Согласно сообщению, холероподобная микрофлора обнаружена в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. Использовать такую воду, ловить и есть рыбу нельзя, так как это опасно для здоровья.

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#Роспотребнадзор
#Владивосток
#водоросли
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В Дагестане ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
13 июля 2023, 20:58

Фото: iStock/JessAerons

Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что проживающая в Дагестане ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина, которая просила улучшить ее жилищные условия, получила новую квартиру с ремонтом.
Меликов дополнил, что просторная квартира находится в новом доме в центре Махачкалы.

Ветеран Валентина Оверина попала на фронт в юном возрасте. Она работала медсестрой в госпитале на северном Сахалине.

Глава республики отметил, что будет дальше поддерживать Оверину и других ветеранов, подаривших людям мирное небо.

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#ветеран
#Дагестан
#квартира
#Меликов
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Подмосковье ищет медработников