NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта.
Американский лидер вновь споткнулся при посадке на борт самолета. Пишет издание New York Post.
По данным газеты, президент США использовал короткий трап, но все равно оступился и был готов к падению.
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По данным газеты, президент США использовал короткий трап, но все равно оступился и был готов к падению.
«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению», - сообщает агентство.Прежде, телеканал РЕН ТВ сообщал об очередной неловкости Байдена. Спускаясь по лестнице он чуть не потерял равновесие.
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Анастасия Крестьянова