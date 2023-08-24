NYP: Неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила Эпштейна со скидкой

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Неизвестный со скидкой купил ранчо миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, которое продавалось более двух лет. Об этом пишет NYP.
Начальная цена продажи ранчо в 2021 составляла $26 млн., однако за последующие годы она снизилась до $18 млн. При этом финальная стоимость объекта не раскрывается, как и имя нового владельца ранчо.
Ранчо Эпштейна располагается в штате Нью-Мексико, США. Миллиардер хотел превратить объект в «фабрику по производству детей», где мог бы оплодотворять девушек. Несколько пострадавших ранее рассказали, что Джеффри Эпштейн надругался над ними на территории ранчо.
Ранчо располагается в американском штате Нью-Мексико. По данным издания, Эпштейн планировал сделать из объекта «фабрику по производству детей», где он мог бы оплодотворять девушек. В прошлом несколько пострадавших подтвердили, что финансист надругался над ними на этом ранчо.
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Ранчо Эпштейна располагается в штате Нью-Мексико, США. Миллиардер хотел превратить объект в «фабрику по производству детей», где мог бы оплодотворять девушек. Несколько пострадавших ранее рассказали, что Джеффри Эпштейн надругался над ними на территории ранчо.
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Диана Аванесян