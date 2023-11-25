NYT: Из-за Маска соцсеть Х может лишиться до $75 млн рекламных доходов

Власти КНР ввели штрафы за «нецивилизованное поведение», сообщает издание South China Morning Post. По данным издания, решено бороться за моральный облик жителей и наказывать их за немытую посуду, незаправленную постель, а особенно — за сидение на корточках во время еды и наличие неубранных фекалий во дворе. Следить за этим должны будут специальные патрули.