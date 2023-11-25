NYT: Из-за Маска соцсеть Х может лишиться до $75 млн рекламных доходов

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Социальная сеть Х (экс-Twitter) к концу года может лишиться до $75 млн доходов от рекламы из-за высказываний её владельца Илона Маска о евреях и конфликте Израиля и Палестины в секторе Газа, пишет газета The New York Times.
В ответ на это бизнесмен пригрозил им «термоядерным иском», а также сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы. Миллиардер отметил, что обвинения в антисемитизме далеки от истины, а все его цели направлены исключительно на достижение лучшего для человечества, и он стремится к процветанию будущего для всех.
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