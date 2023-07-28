NYT: Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака

Обозреватель Джеффри Геттлман рассказал историю беженки с Украины по имени Татьяна, оставившей своего супруга Андрея на родине, в то время как сама вместе с детьми переехала в Финляндию. Там она нашла себе другого мужчину, пишет журналист в своем материале для New York Times (NYT).