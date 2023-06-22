NYT: Жена владельца пропавшего в Атлантике батискафа – потомок пассажиров «Титаника»

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Жена основателя OceanGate – потомок богатейших пассажиров затонувшего «Титаника»
Жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, Венди Раш является правнучкой магната Исидора Штрауса и его жены Иды, который погибли при крушении лайнера «Титаник» в 1912 году, пишет американское издание The New York Times.
Супруги Штраус были богатейшими пассажирами лайнера. Джеймс Кэмерон показал в своем фильме реальный эпизод из жизни этих людей – Исидор отказался садиться в шлюпку, потому что на борту тонущего корабля еще оставались женщины и дети, тогда его супруга также отказалась от места в шлюпке и оставалась вместе с мужем. Спустя какое-то время тело Исидора нашли в водах Атлантики, а вот его жену, Иду, отыскать так и не удалось.
Напомним, муж правнучки Штраусов Раш сам находится на борту пропавшего батискафа.
Ранее «Радио 1» сообщало, как британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Супруги Штраус были богатейшими пассажирами лайнера. Джеймс Кэмерон показал в своем фильме реальный эпизод из жизни этих людей – Исидор отказался садиться в шлюпку, потому что на борту тонущего корабля еще оставались женщины и дети, тогда его супруга также отказалась от места в шлюпке и оставалась вместе с мужем. Спустя какое-то время тело Исидора нашли в водах Атлантики, а вот его жену, Иду, отыскать так и не удалось.
Ранее «Радио 1» сообщало, как британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Евгения Парфентьева