Нью-Йоркские власти заявили, что ресурсы для прибывающих в город мигрантов почти исчерпаны

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По мнению Левина, федеральное правительство должно принимать более активное участие в проблеме мигрантов, не сваливая все на город и штат. Также одной из проблем является то, что некоторые малоимущие жители Нью-Йорка, имеющие право на участие в федеральных и государственных программах помощи, по различным бюрократическим причинам не получают к ним доступа, а потому ходят питаться в бесплатные столовые, лишая тем самым еды мигрантов, для которых она предназначена.
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