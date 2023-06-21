О планах по благоустройству Московской области теперь можно узнать на «Доброделе»

Благодаря появлению нового модуля на портале «Добродел», у жителей региона появилась возможность посмотреть в режиме онлайн, где и какие работы запланированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для жителей Подмосковья цифровые технологии — это уже привычная вещь. Они внедряются в сервисы и госуслуги, а искусственный интеллект помогает решать задачи в разы быстрее. Теперь, чтобы узнать, где проведут ремонт дороги или построят новую детскую площадку, не надо искать информацию на сайтах разных ведомств. Она будет доступна в новом модуле на портале «Добродел», — рассказала министр Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.



В новом модуле, жители Подмосковья могут посмотреть актуальные сведения о планах по благоустройству в регионе, отслеживать, где и какие работы ведутся, когда они завершатся, увидеть, какое ведомство отвечает за результат и посмотреть информация о строительстве новых объектов, капитальных ремонтах, комплексном благоустройстве.

Перейти в модуль с информацией о планах благоустройства можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев встретился с Артемием Лебедевым на ПМЭФ-2023. Встреча произошла у стенда «Добродел», дизайнер Артемий Лебедев создал логотип портала для нового мобильного приложения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.