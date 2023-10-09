ОАК передала ВКС вторую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

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«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.Артяков также рассказал, что Су-34 зарекомендовал себя в войсках и госзаказы по нему выполняются своевременно и в полном объеме. Вторая партия самолетов изготавливалась на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Новые самолеты переданы после прохождения всех необходимых наземных и летных испытаний.
Ранее Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» задачу по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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