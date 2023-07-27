ОАО «РЖД» планирует ввести верификацию пассажиров с помощью биометрии

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В ЦБТ уточнили, что использование биометрических параметров для идентификации личности не будет обязательным. Также будут сохранены существующие в настоящее время способы оказания услуг. В Минцифры отметили, что использование биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир, например, забыл паспорт и не смог из-за этого сесть на поезд. В ОАО «РЖД» в свою очередь сообщили, что вопрос использования новой системы идентификации пока изучается.
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