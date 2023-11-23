Объединенный штаб ОДКБ возглавил бывший командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков

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Объединенный штаб ОДКБ возглавил бывший командующий ВДВ России Андрей Сердюков, об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Ранее генсек ОДКБ Тасмагамбетов сообщил, что на сегодняшнем саммите организации, который проходит в Минске, рассмотрят вопрос назначения Сердюкова на должность начальника штаба ОДКБ. Помимо этого, генсек заявил о 15 документах, которые планируют рассмотреть и подписать в рамках сегодняшнего заседания.
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