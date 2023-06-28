Обломки «Титана» доставили в Канаду

Фото: istockphoto.com/Rob Atherton
Обломки передадут следователям для выяснения причин трагедии
Обломки затонувшего ранее в Атлантическом океане батискафа «Титан» доставили на сушу в Канаду для дальнейшего исследования и установления причин произошедшей трагедии.
При этом, отмечается, что среди обломков были полукруглый кусок, оказавшийся носом «Титана», а также кусок боковой панели.
Ранее американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший получивший в 1997 году 11 «Оскаров» фильм «Титаник», был шокирован схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа «Титан», обломки которого были обнаружены ранее в четверг, 22 июня, менее чем в 500 метрах от легендарного корабля.
«Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат «Одиссей», который обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса «Титаника». Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке», — передаёт РИА Новости сообщение иностранного телеканала.
Ранее американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший получивший в 1997 году 11 «Оскаров» фильм «Титаник», был шокирован схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа «Титан», обломки которого были обнаружены ранее в четверг, 22 июня, менее чем в 500 метрах от легендарного корабля.
Мелисса Тимофеева