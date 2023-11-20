Обматерил детей и бросился с ножом на жену: актер Чирков выступил на детском празднике

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Российский актер Сергей Чирков устроил пьяный дебош на детском мероприятии в Обнинске. Редакция «Радио 1» расскажет о скандальной выходке артиста, и о том, как в состоянии алкогольного опьянения он напал на свою жену.
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Сергей Чирков: дебош на детском конкурсе
39-летнего артиста пригласили в качестве гостя на детский конкурс «Энергия улиц» в Обнинск. Чирков должен был провести с юными конкурсантами творческую встречу перед их выступлениями и принять участие в награждении победителей. Прибыв в Дом культуры, где проходило мероприятие, артист вышел на сцену и стал требовать тишины, используя при этом, нецензурную брань. Мать одного из детей призвала актера прекратить ругаться и сообщила, что он пугает ребят.
Чирков обратился к присутствующим в зале и заявил, что хочет поддержать конкурсантов.
«Ребят, я просто хотел вас поддержать, правда, давайте сегодня всё сделаем», — заявил артист.
По информации портала Shot, Чирков прибыл на мероприятие в состоянии алкогольного опьянения. Организаторы заметили, что во время выступления конкурсантов, артист курил электронную сигарету и вел себя неподобающе. Актера просили не выходить на сцену, однако он проигнорировал просьбы.
Очевидцы рассказали, что нетрезвый актер оскорблял детей и пытался отобрать у них телефоны, за то, что подростки снимали его на видео. Организаторам детского конкурса удалось увести артиста и закрыть его в гримерке до окончания мероприятия. Позже персонал ДК обнаружил в помещении, где готовился к выходу на сцену Чирков, пустую бутылку из-под алкоголя.
К концу фестиваля Чиркова выпустили на сцену, чтобы он вручил детям дипломы.
Позже актер объяснил свое состояние усталостью и не попрощавшись уехал.
Актеру Чиркову грозит арест за пьяный дебош
За выступление в состоянии алкогольного опьянения перед детьми и публичное оскорбление несовершеннолетних, актеру грозит до 15 суток административного ареста и штраф.
После скандальных выходок Чиркова полиция уже инициировала проверку.
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Чирков напал на жену с ножом
В 2021 году Чирков напал на свою супругу с ножом, однако промахнулся и порезал себе ногу. Правоохранителям артист рассказал, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и хотел напугать жену, однако потерял равновесие и порезался. Супруга писать заявление не стала.
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Анастасия Крестьянова