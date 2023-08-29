Обнародован список документов для покупки пассажирами железнодорожных билетов

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В прошлом году министерство транспорта России утвердило обновленные правила перевозок пассажиров и багажа по железной дороге. Теперь для пассажиров конкретизировали список документов, по которым можно купить билет для совершения поездки.
К таким документам относятся паспорт гражданина России, дипломатический и служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина, временное удостоверение личности гражданина России, свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет), удостоверение личности военнослужащего ВС РФ или моряка, справка об освобождении из мест лишения свободы и другие. В прежних правилах, действие которых прекратится 1 сентября 2023 года, такого подробного списка не было.
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Александр Бойцов