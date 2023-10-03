Обновление покрытия на улицах Можайска улучшило проезд для 20 тыс автомобилистов

Фото: Минтранс МО
Отремонтированные улицы являются выездом на одну из центральных дорог города – улицу Мира. По ним также можно проехать к историческому центру Можайска, учебным и медицинским учреждениям, паркам, скверу и музею. Благодаря обновлённому покрытию проезд стал удобнее и безопаснее для 20 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно.
Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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