Обновлённая электроподстанция «Пахра» будет работать на дистанционном управлении

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу от всей души поздравить вас с успешным завершением масштабной реконструкции подстанции, которая имеет важнейшее значение для бесперебойного энергоснабжения Москвы и Московской области. Это большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров. И речь идёт не только о сложном оборудовании, но и о полностью отечественном программном обеспечении, которое применено для промышленной автоматизации и дистанционного управления. Подобных проектов во всём мире по уровню мощности и надёжности не так много», – сказал Мишустин.«Пахра» обеспечивает электричеством четыре городских округа Подмосковья – Домодедово, Подольск, Чехов и Серпухов, а также два округа Новой Москвы – Троицкий и Новомосковский. В общей сложности там проживают 1,4 млн человек.
«Это важный инфраструктурный объект. Мы знаем, что 60% потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на предприятия, на экономику. Здесь рядом находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, часть проектов уже реализуется. А это невозможно без инфраструктурных объектов – газа, электричества и дорог», – отметил Воробьёв.После реконструкции трансформаторная мощность подстанции увеличилась с 750 до 1700 МВА. Это даст возможность подключить ещё 80 тыс квартир, частный сектор, коттеджные посёлки, новые предприятия и индустриальные парки.
Впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ применена технология дистанционного управления. Технологическими процессами управляют из диспетчерского центра. Программное обеспечение – отечественного производства.
«Сегодня мы находимся, можно сказать, на новом объекте, хотя это и реконструкция. Важно, что мы обновили подстанцию, не отключая от неё потребителей – она продолжала работать все это время. Мы увеличили трансформаторную мощность более чем в два раза. Это позволит присоединить новые строящиеся объекты, как промышленные, так и инфраструктурные, социальные, жилые комплексы, которые возводятся в Домодедове, Подольске, Троицке, Чехове и Серпухове», – сказал Рюмин.Он отдельно поблагодарил правительство Московской области, без помощи которого реализация такого крупного проекта была бы невозможна.
«Пахра» – часть Московского энергетического кольца, одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов. В него входят девять питающих центров, распределительный центр ТЭЦ-26, а также соединяющие ЛЭП протяжённостью 376 км.
Уже модернизировано шесть подстанций, которые были построены ещё в 50-60-хх годах. В 2024-2025 завершат комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ещё двух – «Трубино» в Ивантеевке и «Ногинск».
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