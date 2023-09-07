Обновлённый лесопарк «Павловская Слобода» откроют 8 сентября

Фото: Минкульт МО
«В честь столь важного для региона события подготовлена праздничная программа. Посетителей будут ждать выступления артистов, игры на природе, мастер-классы и многое другое. Гостей угостят мороженым», – поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Сбор гостей начнётся в 14 часов, а открытие лесопарка состоится в 15:30. В концертной программе примут участие ансамбль мажореток «Истра», финалистка детского вокального конкурса «Евровидение 2022» Мила Тананян и артисты театра ростовых кукол «СОФИТ».
В день открытия в парке начнёт работать прокат велосипедов.
Читайте также:
Андрей Воробьёв проверил работы по благоустройству лесопарка Павловская Слобода
В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей
В Коломне приступили к благоустройству парка Мира