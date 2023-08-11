Обновлённый сквер «Центральный» открыли в Лыткарине

Фото: Минблаго МО
В Лыткарине торжественно открыли после благоустройства сквер «Центральный» на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В прошлом году мы начали программу по созданию мест для отдыха в шаговой доступности. Такую задачу поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Сегодня открываем первый сквер, обустроенный в 2023 году по этой программе. Здесь появились удобные пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, зона для тихого отдыха», – сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Территорию сквера разделили на три зоны – транзитную, активного отдыха и тихую для спокойного времяпрепровождения.
Работы по благоустройству проводили по нацпроекту «Жильё и городская среда».
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