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Обновлённый сквер «Центральный» открыли в Лыткарине

11 августа 2023, 20:25

Фото: Минблаго МО

В Лыткарине торжественно открыли после благоустройства сквер «Центральный» на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В прошлом году мы начали программу по созданию мест для отдыха в шаговой доступности. Такую задачу поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Сегодня открываем первый сквер, обустроенный в 2023 году по этой программе. Здесь появились удобные пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, зона для тихого отдыха», – сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Территорию сквера разделили на три зоны – транзитную, активного отдыха и тихую для спокойного времяпрепровождения.


В сквере высадили деревья и кустарники, чтобы защитить его от городского шума, расположили малые архитектурные формы. В центре посадили сербскую ель. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.

Работы по благоустройству проводили по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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#михаил хайкин
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#скверы
#лыткарино
#подмосковье
#московская область
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Судебные приставы с начала года выдворили из Подмосковья 1,3 тыс нелегальных мигрантов
11 августа 2023, 21:01

Фото: ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы с января по июль принудительно выдворили из России с территории региона 1,3 тыс иностранцев. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«С начала года под контролем приставов в центры временного содержания было направлено 1 390 иностранных граждан. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда, пребывания и незаконной трудовой деятельностью. За пределы России выдворено 1300 человек. В центрах, где временно содержатся иностранные граждане, созданы все условия для временного проживания, но самовольно покинуть такое учреждение невозможно», – говорится в сообщении. 
В управлении напомнили, что за уклонение от выезда за пределы России иностранного гражданина ждёт штраф в размере от 3 до 5 тыс рублей. Затем всё равно последует принудительное выдворение из России.
 
В ведомстве отметили, что неконтролируемая миграция наносит ущерб экономике и интересам граждан России, поэтому этот вопрос находится под пристальным контролем.

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#гурб
#мигранты
#штраф
#подмосковье
#московская область
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Маск сообщил, что в Италии согласовали место для боя с Цукербергом
11 августа 2023, 20:40

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони договорилась с министерством культуры о месте, где пройдёт бой Маска с сооснователем компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.
«Я поговорил с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они договорились об эпическом месте», - такое сообщение Маск оставил в социальной сети X (в прошлом Twitter).
По словам Маска, организацией боя займутся фонды Маска и Цукерберга. Транслировать бой будут в соцсети X и на платформе Meta. Маск заявляет, что в кадре будет «античный Рим».
 
В комментариях у Маска уточнили, получат ли обладатели платной подписки X Blue или подписчики Маска какие-то бонусы, например, «закулисные кадры». Маск ответил: «Безусловно!».

Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.

Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.

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#италия
#спорт
#новости
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В России естественная убыль населения сократилась на 29%
11 августа 2023, 20:03

Фото: istockphoto/Issaurinko

В России за первые полгода 2023 года естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) сократилась на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
«Московский Комсомолец» пишет, что показатель зафиксировали на уровне 272,5 тысячи человек против 383,8 тысячи человек в 2022 году, подсчитал Росстат.

За тот же период в России родилось 616,2 тысячи детей — что на 3% меньше, чем в первое полугодие прошлого года. Умерли 888,7 тысячи человек (1,019 млн человек за аналогичный период прошлого года).

По подсчётам, российское население, без учёта официальной статистике по ДНР и ЛНР, а также по Запорожской и Херсонской областям, по состоянию на начало 2023 года уменьшилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало прошлого года.

Ранее сообщалось, что население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.

Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть. Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

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#население
#россия
#люди
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Гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева арестовали на два месяца
Суд арестовал техдиректора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде
11 августа 2023, 19:54

Фото: iStock/seb_ra

Суд на два месяца арестовал технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
С ходатайством об аресте подозреваемого выступили следственные органы. Решением суда, Чанкаев отправлен под стражу на два месяца. 

Уточняется, что уголовное дело после происшествия, возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности.

В результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде, погибла женщина. Известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек. Расследование дела продолжается, правоохранительные органы проводят поиски без вести пропавших в результате происшествия. 

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#арест
#уголовное поиски
#следствие
#нарушения
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Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных
11 августа 2023, 19:20

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство РФ упростило порядок предоставления страховки в случае смерти военных. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что срок для предоставления страховой выплаты составляет 30 календарных дней. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Сообщается, что для получения страховой выплаты достаточно предоставить справку установленной формы о гибели солдата, которая выдана в воинской части. 

Напомним, ранее выяснилось, что студентов, которые являются участниками СВО, переведут на бесплатную форму обучения. Перевод на бюджет будет проводиться даже в том случае, если в учебном заведении нет свободных мест. В пресс-службе кабмина уточнили, что вакантные места могут быть перенесены с одной специальности на другую.

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#ремонт дорог
#бюджет
#выплаты
#михаил мишустин
#сво
#правительство
#спецоперация
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Названы цели России на Луне добычу ракетного топлива
Исследователь космоса Моисеев: Миссия — «небольшая научная программа по исследованию грунта»
11 августа 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/abriendomundo

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что целью станции «Луна-25» является «небольшая научная программа по исследованию грунта в районе посадки».
Он отметил, что программа будет происходить на Южном полюсе.

«Станция «Луна-25» официально и, по сути, предназначена для того, чтобы восстановить технологии мягкой посадки на спутник Земли, которые сейчас, признаться честно, неизвестно как работают», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Моисеев.

Специалист добавил, что изучение Южного полюса особенно интересно тем, что ранее индийский аппарат обнаружил там воду.

До этого сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва выполнила все обязательства и уведомила ООН о ядерных источниках энергии, расположенных на борту ракеты. Также, в МИД РФ назвали цели космической миссии. Предполагается, что запуск ракеты послужит началом освоения Россией естественного спутника Земли.

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#станция
#луна
#космос
#наука
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Панина* проверят на публичные призывы к терроризму в интернете
Прокуратура Москвы проверит Алексея Панина* на призывы к терроризму
11 августа 2023, 18:57

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Высказывания актера Алексея Панина* проверят на публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Российского актера могут привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также, за публичные призывы к террористической деятельности.

Поводом для проведения проверки стало интервью российского актера телеведущей Ксении Собчак. Панин* допустил ряд провокационных высказываний, чем заинтересовал органы прокуратуры. 

По информации издания, ведомство усмотрело в словах актера призывы к восстанию в России и совершению террористических актов. 

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*Признан иноагентом на территории РФ.

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#ск
#рф
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Участники «Активного долголетия» из Чехова побывали в историческом центре Каширы
11 августа 2023, 18:54

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Участники клуба «Активное долголетие» из Чехова посетили Каширу. Для них организовали познавательную экскурсию, познакомив с историей и достопримечательностями Каширского края. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов.
«В краеведческом музее долголеты узнали о связи нашего города с Битвой при Молодях, которая произошла на территории Чехова в XVI веке. В историческом центре Каширы гости услышали рассказ об истории города, посетив одну из его жемчужин – Никитский женский монастырь», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва позволяет людям старшего возраста узнавать историю родного края, заниматься спортом, творчеством и оздоровлением.

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#кашира
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Юрист Хаминский призвал усилить контроль за самокатчиками и велосипедистами
11 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto.com/chris-mueller

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения.
Кроме этого, он предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.

«Да, теперь есть понятие СИМ — средство индивидуальной мобильности на одном или двух колесах на электрической тяге. Для СИМ теперь одни правила, для велосипедов — совсем другие. Хотя технические характеристики у них схожи. А кто страдает в первую очередь? Правильно, пешеходы», — прокомментировал проблему в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Специалист также акцентировал внимание на том, что ещё одной весомой проблемой является то, что велосипедисты и самокатчики не знают правил дорожного движения.

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#скорость
#юрист
#правила
#электросамокат
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