Обращаться в подмосковные ведомства можно будет через портал госуслуг

Фото: Фотобанк МО
Обращения в Мособлдуму и другие подмосковные ведомства теперь можно будет направлять через портал госуслуг. Соответствующий закон приняли подмосковные парламентарии.
Суть закона в том, что граждане смогут подавать обращения в органы власти в электронном виде. Ответы будут приходить в личный кабинет гражданина на портале. Однако это не исключает возможности подать обращение в письменной форме, по электронной почте или через сайты ведомств.
Чтобы направить обращение с помощью портала «Госуслуги», необходимо, войдя на него, перейти на баннер «Госуслуги решаем вместе». Далее нужно указать категорию, выбрать ведомство, отметить свои претензии и требования.
После этого надо прикрепить имеющиеся документы – копии персональных документов, почтовую переписку, официальные запросы, справки и так далее.
Обращение рассмотрят профильный орган власти или администрация муниципалитета. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются в срок до 10 дней.
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Чтобы направить обращение с помощью портала «Госуслуги», необходимо, войдя на него, перейти на баннер «Госуслуги решаем вместе». Далее нужно указать категорию, выбрать ведомство, отметить свои претензии и требования.
Обращение рассмотрят профильный орган власти или администрация муниципалитета. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются в срок до 10 дней.
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Лора Луганская