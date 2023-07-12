Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112

Жители Московской области обратились за экстренной помощью через приложение Системы-112 более 5 тысяч раз.

Мобильное приложение Системы-112 Московской области появилось в 2017 году. За время работы специалисты службы спасения приняли больше 5 тысяч просьб о помощи от подмосковных жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

В мобильном приложении «112МО» можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы.





Также, вызвав скорую медицинскую помощь и газовую службу через мобильное приложение можно отслеживать их маршрут.