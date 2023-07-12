Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Мобильное приложение Системы-112 Московской области появилось в 2017 году. За время работы специалисты службы спасения приняли больше 5 тысяч просьб о помощи от подмосковных жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
В мобильном приложении «112МО» можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы.
Также, вызвав скорую медицинскую помощь и газовую службу через мобильное приложение можно отслеживать их маршрут.Также, мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут, а также узнать местоположение ваших родных и близких.
Вызвать экстренную помощь через приложение службы спасения можно нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь», оператором моментально поступят координаты вашего местоположения.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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