Образовательный кластер на базе физтех-лицея им. П.Л. Капицы полностью достроен

Специалисты успели завершить строительство образовательного кластера на базе физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном к началу учебного года.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии проектной документации по завершению строительства детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест в составе образовательного кластера на базе «Физтех-лицея имени П.Л. Капицы» в Долгопрудном, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.





В новом детском технопарке специалисты оборудовали вместимость на 250 человек, два актовых зала на 700 и 100 зрителей, а также музей техники и научных достижений.

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