«Общая тревога»: раскрыта реальная причина подачи сигналов российских самолетов

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Накануне пять авиалайнеров, летевших над Россией, подали сигналы тревоги. Редакция «Радио 1» расскажет, о каких рейсах идет речь и в чем причина инцидента.
Самолеты подали сигналы тревоги
Сразу пять российских самолетов, подали сигналы тревоги во время полета над Центральной частью России. Об этом 12 октября сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на авиационные службы. По информации издания, воздушные судна не отклонились от курса и продолжили следовать по маршруту. Речь идет о рейсах: Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. Экипажи самолетов подали сигнал «Общая тревога» или «Аварийная ситуация».
Что значит сигнал тревоги, поданный самолетом
Экипаж авиалайнера может подать сигнал тревоги, если не может локализовать возникшую опасность. Случаи подачи сигнала прописаны в инструктаже пилотов. Оповещение о внештатной ситуации приходит авиадиспетчерам, которые помогают разрешить ситуацию.
Росавиация опровергла сигналы тревоги
В Росавиации сообщили, что российские СМИ получили информацию о подаче сигналов тревоги экипажами самолетов из иностранного сервиса отслеживания полетов FlightRadar24. По словам представителя авиационного ведомства, на сервисе произошел сбой.
Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов
Специалисты единой системы организации воздушного движения не выявили случаи срабатывания датчиков, сигнализирующих о тревоге или иных проблемах на бортах. В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты не несут ответственность за неполадки в работе иностранного сервиса.
Самолеты, выполняющие вышеуказанные рейсы, достигли пунктов назначения. По прибытии в аэропорты члены экипажей сообщили журналистам, что ЧП на борту не происходили, полет прошел в штатном режиме.
Когда ранее самолеты подавали сигнал тревоги в России
Ранее три пассажирских самолета уже подавали сигналы тревоги. 24 августа 2023 года самолет, выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург подал сигнал оповещения о внештатной ситуации на борту, после чего совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной инцидента стало задымление в багажном отсеке воздушного судна.
Через три дня аналогичный сигнал был подан пассажирским самолетом Москва — Минеральные Воды. Состояние одного из пассажиров резко ухудшилось и экипаж принял решение о вынужденной посадке в Волгограде.
12 сентября пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск подал сигнал тревоги и исчез с радаров. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Новосибирской области. У самолета отказала гидравлическая система, что едва не привело к катастрофе. На борту находилось 170 человек. Благодаря грамотным действиям экипажа жертв удалось избежать.
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Анастасия Крестьянова