Общегородской субботник проведут 21 октября в Петербурге

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«Большую надежду возлагаем на участников субботника, в частности на ГУП «ТЭК СПб», которое регулярно приезжает к нам большим коллективом. Они работают под музыку, у них все получается организованно и весело», — цитирует «Петербургский дневник» директора Московского парка Победы Петра Ганиша.Сообщается, что в рамках субботника будут задействованы 452 подметальные машины, 538 поливалок и 300 комбайнов и тракторов. Также планируется отмыть порядка 630 фасадов, высадить 8 тысяч кустарников и 1400 деревьев.
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