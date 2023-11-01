Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» пройдет с 1 по 10 декабря

Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual
С 1 по 10 декабря пройдет общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», посвященная Международному дню инвалидов. Организаторами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».
Акция направлена на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью, а также на повышение уровня знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды.
Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» — это ежегодная общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.
В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по адресу: www.total-test.ru. По вопросам проведения акции обращаться к координатору данного мероприятия – Беляевой Наталье Павловне, тел. 8 (926) 863-86-19, test@social-tech.ru.
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Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» — это ежегодная общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.
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Александр Бойцов