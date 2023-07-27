Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю пройти налоговую проверку

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей
В приемную бизнес омбудсмена Владимира Головнёва обратился генеральный директор подмосковной компании по производству бытовой химии по вопросу налоговой проверки, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Во время проведения плановой проверки налоговая инспекция приостановила деятельность компании, что обеспокоило руководство компании.
Сотрудники общественной приемной бизнес-омбудсмена проконсультировали предпринимателя, дали объяснения порядка проведения налоговой проверки, рассказали о полномочиях сотрудников налоговой инспекции. Итогом стала успешно пройденная налоговая проверка, нарушений не было выявлено, претензий к предпринимателю не предъявлено.
Руководитель компании поблагодарил представителей бизнес-омбудсмена за помощь и содействие в возникшем вопросе.
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Около 1100 обращений поступило в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена с начала года.Бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв рассказал, какие темы поднимают подмосковные предприниматели чаще всего.