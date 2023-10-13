Общественник Абдулхаков рекомендовал мужчинам не бояться стать отцом

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Лидер общественного движения «Отцы Страны» Ринат Абдулхаков заявил, что роль отца в жизни человека одна из ключевых, и мужчинам не стоит бояться этой роли.
По его мнению, быть отцом – это самая важная и приятная ответственность.
Он добавил, что вырастить гражданина и человека – уже серьёзный подвиг.
Ранее Ринат Абдулхаков один из первых инициировал ввод Дня отца в перечень государственных. В России этот праздник отмечается 15 октября.
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«Отец может быть строг, иногда его ребенок может даже бояться, но он дает воспитание, отличное от материнского. Мама — мягкая, приласкает, пожалеет, а папа может быть груб, но, главное, справедлив», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Абдулхаков.
Ранее Ринат Абдулхаков один из первых инициировал ввод Дня отца в перечень государственных. В России этот праздник отмечается 15 октября.
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Мелисса Тимофеева