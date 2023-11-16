Общественник Куликов призвал частично вернуть систему распределения молодёжи

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Генеральный секретарь «Союза профсоюзов России» Евгений Куликов заявил, что проблему трудоустройства молодых людей в России можно решить благодаря хотя бы частичному возврату к системе распределений в учебных заведениях.
По его мнению, можно вернуть практику распределения молодых специалистов, по крайней мере, в государственные компании.
Кроме этого, он предложил установить обязательные квоты для работодателей на приём молодых специалистов после окончания ими институтов, вузов и колледжей.
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Кроме этого, он предложил установить обязательные квоты для работодателей на приём молодых специалистов после окончания ими институтов, вузов и колледжей.
«Должен быть какой-то критерий, обязывающий работодателей не отмахиваться от молодых специалистов. Проблема с трудоустройством молодых людей, окончивших специальные учебные заведения, есть. Графиком обучения в высших и специальных учебных заведениях предусмотрена рабочая практика, но наши учебные заведения готовят специалистов не в те области, что не стыкуется с реалиями», — прокомментировал в эфире с Общественной Службой Новостей Куликов.
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Мелисса Тимофеева