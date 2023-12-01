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Общественник Саверский: Системе ОМС ничего не угрожает

01 декабря 2023, 19:41
Фото: istockphoto.com/pcess609

Фото: istockphoto.com/pcess609

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что система ОМС никуда не исчезнет и не умрёт в России, поскольку она нужна государству.

«Страховщиком в системе ОМС является государство. Поэтому ОМС не умрет, пока компании, которые называются страховыми нужны государству. Фонд ОМС имеет функцию вертикального управления через свои территориальные фонды, которых у Минздрава нет, поэтому чиновники обращаются в территориальный ФОМС, где находятся деньги», — приводит Общественная Служба Новостей слова Саверского.

По мнению эксперта, ещё одним доказательством того, что ОМС никуда не денется, является бюджет всех государственных расходов, включая ОМС и регионального и федерального уровня.

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#омс
#фонд
#государство
#медицина
#здравоохранение
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Экономист Гришин заявил о рисках распада ОМС
01 декабря 2023, 20:00

Фото: istockphoto.com/pcess609

Профессор, Заслуженный экономист РФ Владимир Гришин заявил, что риски для распада ОМС всё же существуют из-за несбалансированности системы.
«Система ОМС никогда не была сбалансированной. Цифры, которые мы все слышим, являются совершенно случайными. Размер взносов 3,6% от Фонда оплаты был дан на старт системы. Платежи на неработающих граждан меньше от потребностей в четыре раза. Несмотря на увеличение бюджета Фонда его размер должен быть больше. Мы, конечно, можем ожидать серебряного шторма» и какого угодно, но причины совсем не в диспансеризации и профилактике, а в том, что система ОМС не бы сбалансированной изначально», — приводит Общественная Служба Новостей слова Гришина.

При этом, он отметил, программа ОМС регулярно обновляется и в неё включаются новые виды медицинских услуг, которые не подкреплены финансированием, льготы по уплате взносов работодателем и т. д.

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#льготы
#омс
#медицина
#здравоохранение
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Межрегиональный форум «Патриот – это Я» собрал в Подмосковье около 1 тыс участников
01 декабря 2023, 19:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме правительства Московской области состоялся II межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот – это Я». География форума по сравнению с прошлым годом расширилась – на него, помимо участников из Подмосковья, приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской, Калужской, Владимирской областей. Всего – около 1 тыс человек.
«Хочу передать приветственные слова от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Ребята, вы делаете очень важные дела – кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то пишет нашим бойцам трогательные письма, которые помогают им в трудную минуту, а кто-то занимается военной подготовкой и сохранением нашей исторической памяти. Вы – настоящие патриоты», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Министр вручила награды губернатора. За многолетнюю плодотворную работу по поиску погибших защитников Отечества и увековечению их памяти почётную грамоту получил командир поискового отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов
 
Благодарность губернатора объявлена краеведу и поисковику Ольге Барышевой за вклад в развитие Всероссийского проекта «Без срока давности». Её работа стала импульсом к организации большой поисковой экспедиции в городском округе Лотошино. Там были найдены останки более 500 мирных жителей, пациентов и медперсонала психиатрической больницы. Это легло в основу уголовного дела, итогом которого стало признание факта геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны в Подмосковье.
«Я этим вопросом занимаюсь более 10 лет. Сперва стала восстанавливать фамилии по нашему Рузскому городскому округу, а потом установила ещё свыше 2000 фамилий по всей Московской области», – рассказала Барышева.
Одним из спикеров форума стала спортсменка и военкор Марьяна Наумова. Она занимается гуманитарными проектами в Донбассе, помогает жителями прифронтовых территорий и российским военным. 
«Сегодня я увидела замечательных юнкоров. Думаю, нам есть что обсудить, обменяться опытом. Работа военного корреспондента – это не то, что многие могли видеть в телеграм-каналах, в соцсетях, где так называемые военкоры рисуют красными стрелочками на картах, объявляют какие-то сборы и участвуют в словесных перепалках. На самом деле – это фронтовые дороги, опасные выезды, умение определить мину по свисту или работу какого-нибудь вооружения. Это истории наших героев, зачастую таких же молодых, как и мы. И задача военных корреспондентов – доносить правду», – сказала ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова. 
Также на форуме говорили о роли просветительской деятельности. По этой теме выступил профессор Финансового университета при правительстве, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Винник.
«Такие форумы исключительно важны, потому что за последние 30 лет в мире сформировались ложные представления о патриотизме. Важно вернуть понимание молодым людям, что такое подлинный патриотизм. А это, в первую очередь, моральная готовность защищать Родину. И сегодня я говорил с ребятам именно об этом», – отметил Винник.
Перед участниками форума также выступила директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.
«В следующем году ребят ждёт много нового в центре. «Авангард» - крупнейшая методическая площадка, и одна из основных задач - формирование интересного контента и создание учебных программ. Например, сейчас уже на выходе находится наш онлайн-курс по управлению беспилотным летательным аппаратам, который к Новому году планируем презентовать. Также запустили новый интересный проект «День Авангарда в школе», – поделилась Борисова.
Также на форуме состоялось торжественное награждение юных корреспондентов Московской области, победителей конкурса «Спецкор». На «Слёте активистов Часовых Постовиков» ролик «Медиа-Ю» выиграл в номинации «Самая популярная видеовизитка в социальных сетях».
 
Отметили и лучших руководителей военно-патриотических отрядов, местных отделений «Юнармии», победителей всероссийских конкурсов и игр. В Подмосковье в рядах юнармейцев сейчас – более 48 тыс ребят.
 
Как и в 2022 году, на форуме работала интерактивная выставка, которая знакомила с основными направлениями и самыми интересными проектами в сфере патриотики. На ней были представлены стенды «Юнармии», центра «Авангард», музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России, «Волонтеёров Подмосковья», других проектов. Один из них - «Уголь Донбасса». Это ряд портретов героев СВО, созданных художником Сергеем Марченко.

В рамках форума была организована акция, в которой все желающие могли письма участникам СВО. В ближайшее время «Волонтёры Подмосковья» передадут их в зону проведения спецоперации в рамках «Доброго дела».

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#московская область
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На Пискаревском кладбище в Петербурге откроется молодёжный пост
01 декабря 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/ia_64

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге 3 декабря состоится торжественная церемония открытия почётных караулов из юных петербуржцев на посту №1.
Отмечается, что почётные караулы на пост №1 будут заступать по утвержденному графику еженедельно, а их служба станет проходить у Вечного огня и монумента «Мать-Родина».

При этом, за идею открытия такого молодёжного поста выступили Комитет по молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет по социальной политике и Центр патриотического воспитания «Дзержинец».

«Это не просто патриотическая акция, а большой проект. Мы давно работаем с молодёжным движением «Дзержинец», в частности согласовали все вопросы по этой инициативе. Это правильное направление, которое напрямую способствует сохранению исторической памяти», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор Пискаревского мемориального кладбища Евгений Панкевич.

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#кладбища
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#память
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Психолог Покусаева заявила об опасности чрезмерных нагрузок в декабре
01 декабря 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/LittleBee80

Семейный и детский психолог Олеся Покусаева заявила, что чрезмерные нагрузки в декабре могут привести к нервному истощению и эмоциональным срывам.
«В декабре следует сохранить свой баланс, не отдавать все ресурсы. Очень многие люди в январе потом говорят, будто жизнь закончилась, у них такое полное опустошение, так как до этого гонка была на работе, с покупками подарков, одежды и т.д.» — пояснила в беседе с Pravda.Ru Покусаева.

В этой связи специалист рекомендовала не оставлять все свои дела и заботы на последние дни месяца, помня о том, что жизнь не заканчивается. Она также напомнила, что стратегия об окончании старой жизни 31 декабря и начале новой 1 января является навязанной нам обществом. Если об этом помнить, то можно намного больше облегчить себе жизнь.

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#психолог
#жизнь
#психотерапевт
#новый год
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Лаборатория солнечной астрономии предупредила о сильной магнитной буре на Земле
01 декабря 2023, 19:13

Фото: istockphoto/magann

В пятницу, 1 декабря, на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований прогнозировали ее 4 декабря, но Солнце решило иначе.
Исключительно мощная магнитная буря, одна из сильнейших за последние несколько лет, началась около 13 часов по московскому времени. Это событие было вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли. Такой геомагнитный шторм может негативно влиять на работу навигационных систем, вызывать нарушения связи и сбои напряжения в промышленных сетях.

Могут геомагнитные возмущения также воздействовать и на здоровье людей. Запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток, ухудшается настроение. Может также возникать излишняя возбудимость, воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах. К концу дня активность магнитной бури заметно спадет.

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#здоровье
#шторм
#нарушения
#земля
#солнце
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В Польше потребовали инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках
01 декабря 2023, 18:54

Фото: iStock/Sergey Ryabinichev

Один из активистов протеста на границе, активист коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Туманович заявил, сообщил, что польские перевозчики требуют от правительства инициировать расторжение соглашения с Украиной о перевозках без получения разрешений.
По мнению активиста, польские перевозчики заявили о нечестной конкуренции из-за невыгодного соглашения между Европейским союзом и Украиной. 

Ранее сообщалось, что мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто.

Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев.

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#соглашения
#авто
#компании
#пропуска
#польша
#украина
#перевозки
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В России стартовала патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант»
01 декабря 2023, 18:48

Фото: Фотобанк МО

В четвёртый раз стартовала Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант 2023». Она организована Всероссийским казачьим обществом и будет проходить до 3 декабря.
Участниками диктанта могут стать жители России в возрасте от 8 лет, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, вероисповедания и гражданства. Участие в конкурсе – добровольное и бесплатное.
 
Задания диктанта состоят из 20 вопросов с возможностью выбора одного ответа. За каждый правильный ответ участник получает 5 баллов. Максимальная сумма баллов за диктант – 100. Участники выполняют задания самостоятельно, без использования справочной литературы и средств связи.
 
Официальная площадка диктанта казачийдиктант2023.рф активна с 20 ноября до 15 декабря. На ней размещены вся необходимая информация, ссылки и инструментарий для проведения диктанта.
 
Участие может быть очным и в формате онлайн.
  
Доступ к конкурсным материалам открыт с 0 часов 1 декабря до 24 часов 3 декабря по московскому времени на платформе. казачийдиктант2023.рф  
 
Время выполнения заданий онлайн-тестирования, включая ознакомление с инструкцией по выполнению заданий, – 45 минут. Работа выполняется один раз.
  
3 декабря на площадке Российской государственной библиотеки пройдёт очный формат диктанта. Коллективные заявки принимались с 20 по 27 ноября. 
 
Правильные ответы на задания диктанта будут опубликованы на сайте ВсКО в 24 часа по московскому времени 3 декабря в разделе «Казачий диктант», а также на платформе казачийдиктант2023.рф. 15 декабря в 20 часов по московскому времени она автоматически закроется.

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#диктант
#образование
#акция
#казаки
#подмосковье
#московская область
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В России увеличилось число пожертвований на благотворительность
01 декабря 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/champpixs

Исследование ЮMoney показало, что в России за год выросло число пожертвований на благотворительность на 52%.
Отмечается, что самые крупные суммы средств в онлайн жертвуют на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями, людям с онкозаболеваниями, фондам, которые помогают всем нуждающимся.

Как передаёт Газета.ру, если рассматривать регионы страны, то лидерами по сумме пожертвований на благотворительность стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, а также Краснодарский край. А вот самый большой прирост числа благотворительных платежей показала Ростовская область.

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#благотворительность
#россияне
#регионы
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Из App Store удалили несколько популярных приложений
Приложения «Ситидрайва», «СберМаркета» и РЖД пропали из AppStore
01 декабря 2023, 17:39

Фото: iStock/bedo

Мобильное приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Ранее установленные версии приложения по-прежнему будут работать на устройствах, предупредили в организации. При этом на платформе Android приложение по покупке билетов доступно к скачиванию. В РЖД также сообщили пользователям, что обновлять и переустанавливать приложение не рекомендуется, так как это может привести к сбою.
 
Ранее из App Store исчезли приложения «Ситидрайв» и «Сбермаркет». Специалисты сервисов пытаются устранить проблему. Также отмечается, что в мобильных магазинах Google Play программы отображаются и доступны для установки. 

Прежде сообщалось, что Из Google Play исчезло приложение банка. 

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