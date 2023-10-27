Общественник Солёнов назвал идею о безалкогольных фуд-кортах положительной

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Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов поддержал идею запретить продажу алкоголя в фуд-кортах торговых центров.
При этом он подчеркнул, что такую инициативу можно поддерживать, если она касается лёгких алкогольных напитков.
Ранее Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить алкоголь в зонах фуд-корта торговых центров. Он пояснил, что в зонах фуд-корта торговых центров, где сейчас продаётся и алкоголь, частыми посетителями являются подростки и семьи с малолетними детьми. В итоге, считает эксперт, подрастающее поколение вынуждено соседствовать с выпивающими взрослыми, что неправильно.
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«Я думаю, что в целом эта инициатива положительная», — отметил в беседе с RT Солёнов.
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Мелисса Тимофеева