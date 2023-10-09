Общественник Цапко: «Надо давать вузам больше свободы в формировании программ»

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Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко призвал при внедрении новой системы высшего образования не вгонять вузы в рамки и давать им больше свободы для формирования образовательных программ.
«Главная проблема в том, что часть вузов, которые не хотели меняться под Болонскую систему, вероятно, не поменяются и под новую систему. Надо давать вузам больше свободы в формировании образовательных программ. Люди в образовании смотрят далеко вперёд, во многих вузах уже готовят специалистов будущего, поэтому не нужно загонять их в узкие рамки», — приводит Общественная Служба Новостей слова Цапко.
Он подчеркнул, что образовательное сообщество способно к качественному саморегулированию.
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