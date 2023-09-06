Общественники предложили разрешить передавать в СНТ без торгов брошенные дачи

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«Чем дальше от крупных городов, тем больше встречается заброшенных земельных участков. Такие вещи происходят там, где земля дешевая и никому не нужна. Эти участки лежат мёртвым грузом на плечах соседей – СНТ и администрация никак ими не занимается, членские взносы тоже не платит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей лидер общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев.
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