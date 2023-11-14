Обвиняемого в растрате экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа

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Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение и лишении гражданства экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого в России следствие обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщает La Gaceta.
«Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданина Виктора Павловича Трухина за нарушение положений конституции Никарагуа, Закона № 761, Общего закона о миграции и иммиграции и его положений», — говорится в публикации.
Об увольнении Трухина с должности директора НИИ стало известно 7 сентября после плановой проверки Федерального медико-биологического агентства РФ. Спустя два дня суд отправил мужчину в СИЗО по делу о растрате, 13 сентября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Трухин причинил институту ущерб на сумму 436,7 млн рублей. СМИ писали, что эти деньги были переведены на счёт дочернего предприятия НИИ в Никарагуа в 2021 году.
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