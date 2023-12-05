Объявленный в розыск основатель «Тануки» вышел на связь

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love
Ресторатор Александр Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу, находится в Лондоне. Об этом Орлов сообщил в беседе с Forbes.kz.
Сообщается, что Орлов находится в Лондоне по причине открытия ресторана греческой кухни Gaia. Также он добавил, что новое заведение планируется открыть и в Гонконге.
По его словам, из всех собственных российских проектов он вышел. Ресторатор заключил, что возбуждение уголовного дело стало для него крайне неожиданным.
Напомним, в ноябре стало известно, что основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в международный розыск. Такая мера связана с причинением ресторатором имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. В суде добавили, что дата рассмотрения ходатайства ещё не назначена.
Читайте также:
В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
По его словам, из всех собственных российских проектов он вышел. Ресторатор заключил, что возбуждение уголовного дело стало для него крайне неожиданным.
Читайте также:
В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
Екатерина Коршунова