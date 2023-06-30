Объявлены результаты конкурса «Мисс Москва – 2023»

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Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала модель из Саратова
В 2020 году Брежневская получила титул «Красавица Саратова», а позже вышла в финал конкурса «Краса России». Теперь же, благодаря победе в «Мисс Москва» модель сможет представить столицу на конкурсе «Краса России», который пройдет в Сочи.
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