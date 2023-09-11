Обязательную регистрацию в Подмосковье уже прошли около 300 собак

Фото: Минсельхозпрод МО
«Питомцы получили персональные номера, а информация о них внесена в реестре домашних животных региона. Это поможет отыскать животное в случае его пропажи и повысит ответственность хозяина за домашнего любимца», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области.
Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.
Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода.
Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем.
На приеме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип.
Чипирование – обязательное условие для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость – 330 рублей.
Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.
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