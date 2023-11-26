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Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из РФ, выросла до 145 машин

26 ноября 2023, 20:09
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Очередь из фур, которые ожидают выезда из России в Литву, выросла до 145 машин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградской таможни.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует агентство слова собеседника.

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#дороги
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#новости
#россия
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На подмосковном стенде выставки «Россия» детям рассказали о сортировке мусора
26 ноября 2023, 20:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Детям на подмосковном стенде выставки «Россия» рассказали о сортировке мусора, показали различные опыты, а также взяли интервью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в эти выходные особой популярностью у детей пользовался мастер-класс «Невероятная физика и химия». В ходе него было показано, на что способна современная наука.

«Мы вместе с ребятами экспериментируем с такими удивительными веществами, как краски-индикаторы которые умеют менять цвет прямо на глазах, замораживаем различные жидкости, смотрим, как испаряется жидкий азот, а это всегда очень эффектно. Также рассказываем детям, как можно яйцо отправить в колбу «силой мысли» с помощью науки, это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. Были ситуации, когда ребенок подходил и говорил: «Профессор, я хочу быть таким же, как и вы, я хочу заниматься наукой». Это очень-очень теплое чувство, когда ты понимаешь, что не зря отдал все эти эмоции, все свои знания», — рассказал ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк.

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#эмоции
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В Москве вечером ожидается сильнейший снегопад
Минтранс: В Москве вечером 26 ноября ожидаются сильнейший снегопад и гололёд
26 ноября 2023, 19:20

Фото: Минтранс Подмосковья

В Москве в воскресенье, 26 ноября, с 21:00 ожидается сильнейший снегопад. Кроме того, до утра может возможен ледяной дождь, гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях, предупредили в Минтрансе Подмосковья.
В связи с этим, в ночь с 26 ноября на 27 ноября будет организовано дежурство  2 310 единиц техники и 2 839 дорожных рабочих.

«Дорожники Подмосковья на страже и готовы к работам для обеспечения безопасного проезда», — проинформировали в ведомстве.

Жителей столицы призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров на дорогах.

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#скоростной режим
#метель
#севастополь
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Матвиенко попросила коллег уточнять, если они высказывают личное мнение
26 ноября 2023, 18:46

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания палаты в среду обратилась к сенаторам с просьбой.
Матвиенко попросила сенаторов во время публичных заявлениях четко разграничивать, где их собственное мнение, а где позиция представителя Совета Федерации. Речь шла о сенаторе от Челябинской области Маргарите Павловой, пишет РИА Новости.

В соцсетях активное обсуждение вызвало высказывания Павловой на тему того, что женщинам нужно ориентироваться на создание семьи, а не на получение высшего образования.

«Председатель СФ сказала: если вы высказываете свое личное мнение, говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. В данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен», - процитировал  Матвиенко собеседник агентства.
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#валентина матвиенко
#политика
#совет федерации
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Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери
26 ноября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех матерей с Днем матери и отметил их вклад в жизнь общества. Соответствующая информация опубликована на сайте РПЦ.
«Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», — говорится в публикации.

Патриарх отметил, что этот праздник является отличной возможностью поблагодарить матерей, выразив им своё уважение и признание. Он подчеркнул, что почитание родителей — важная составляющая всех культур и религий.

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#материнство
#патриарх кирилл
#россия
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На Севастополь надвигается «шторм века»
26 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Жителей Севастополя предупреждают об ухудшении погоды.
В МЧС сообщают о том, что надвигается «шторм века». Он разыграется в Черном море.

Местных жителей попросили не находиться рядом с фасадами домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами линии электропередач (ЛЭП). Также людей призвали не приходить на причалы, скалы и крутые берега рядом с водой. А лучше вообще не выходить из дома. 

Коммунальные службы начали работать в усиленном режиме.

«Шторм века начнется после 18 часов воскресенья, 26 ноября, – его пик ожидается с 21:00 по 00:00», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе ​Турции. 

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#погода
#шторм
#непогода
#крым
#севастополь
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Москву накроет «чёрная метель»
26 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Nastco

Москву вечером 26 ноября накроет «чёрная метель».
Порыва ветра будут достигать до 17 м/с, вырастут сугробы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — предупредил москвичей синоптик. 
По словам Тишковца, это случится из-за балканского циклона, который набирает силы в западной акватории Черного моря. За сутки он совершил стремительный 1000-километровый марш-бросок, а 27 ноября уже будет над Брянщиной и спровоцирует штормовую погоду.

В Москве снегопад начнется вечером 26 ноября, а в ночь на 27 ноября и утром станет экстремальным. 

«Может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы. Будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности. Он держится с 1977 года», — рассказал Евгений Тишковец.
По данным специалиста, снежный покров увеличится до 23 см. Это превышает норму в 3 раза.

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#снег
#зима
#снегопад
#новости
#погода
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У папы Римского диагностировали воспаление легких
26 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto/wildpixel

Несмотря на проблемы со здоровьем, понтифик не отказался от планов поехать в Дубай.
1 декабря в Дубае состоится климатическая конференция ООН. 

«Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца.), потому что у меня эта проблема с воспалением легких», —сказал папа Римский верующим в своём воскресном обращении, пишет РИА Новости. 
Вчера сообщалось, что 86-летний папа римский Франциск прошёл компьютерную томографию.

Также глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск не провёл вчера утренние аудиенции из-за легкого гриппа, пишет ТАСС.

В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание.

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#новости
#здоровье
#политика
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В Госдуме раскритиковали футболистов, не желающих помогать армии
Журавлёв раскритиковал футболистов, не желающих помогать армии
26 ноября 2023, 11:23

Фото: istockphoto/Pixfly

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») подверг критике футболистов, которые не желают помогать армии и жертвовать часть своей «баснословной зарплаты» на нужды специальной военной операции.
По словам Журавлёва, он не припоминает случаев, когда футболисты отдавали часть зарплаты на нужды СВО.

«Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры»,- высказал своё мнение Журавлев РИА Новости.
«Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?»,- уточнил Алексей Журавлев. 
Журавлев вспомнил, что был сыгран благотворительный матч, где принимали участие футбольные ветераны. Против профессионалов играла команда из дивизии им. Дзержинского, которая состояла из бойцов, вернувшихся с передовой.

«Но вовсе не подразумевая, правда, что вырученные от матча средства пойдут на СВО»,-уточнил Журавлев. 
Журавлев задаётся вопросом, где тот футболист, который бы горячо приветствовал СВО и записался на фронт добровольцем.

Ранее Журавлев предлагал запретить государственному бюджету и крупным отечественным корпорациям содержать российские футбольные клубы, а вместо этого направлять деньги на нужды СВО.

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#футбол
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#сво
#спортсмены
#госдума
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Учёный Железнов заявил, что астероид Апофис способен сбить космический спутник
26 ноября 2023, 10:28

Фото: istockphoto/Nastco

Астероид Апофис пролетит в 2029 году рядом с Землей.
Вероятно, он не заденет орбиту геостационарных спутников, но существует вероятность того, что один из аппаратов будет сбит.
Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос —большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты», — рассказал Николай Железнов. 
По мнению учёного, если Апофис заденет орбиту спутников, то из строя выйдет «максимум какой-нибудь один» космический аппарат. Это не приведет к серьёзным последствиям на Земле.

По последним расчетам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли. Примерно на таком отдалении летают геостационарные спутники.

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#земля
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