Один из членов команды батискафа, пропавшего при спуске к «Титанику», вышел на связь

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Ирландский исследователь сообщил в своих социальных сетях, что с ним все в порядке
Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к «Титанику», вышел на связь, сообщает «Коммерсантъ».
На своей страничке в социальной сети Голден написал, что с ним все в порядке. Также он отметил, что команда настроена позитивно.
Голден благодарен всем, кто пытался связаться с ним и добавил, что в настоящий момент экипаж батискафа сосредоточен на ожидании спасателей.
Напомним, операция по поиску пропавшего батискафа началась 19 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что у туристов на батискафе рядом с «Титаником» осталось кислорода всего на три дня.
На своей страничке в социальной сети Голден написал, что с ним все в порядке. Также он отметил, что команда настроена позитивно.
Напомним, операция по поиску пропавшего батискафа началась 19 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что у туристов на батискафе рядом с «Титаником» осталось кислорода всего на три дня.
Екатерина Коршунова