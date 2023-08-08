Один из избивших ветерана СВО в Забайкалье мужчин ушел из дома с ружьем

Управления ЗАГС по Богородскому городскому округу и городскому округу Черноголовка сообщили, что 2024 год окажется прекрасным периодом для заключения брака, в связи чем назвали красивые даты празднования свадьбы в следующем году.

Дата свадьбы является не только памятным числом в свидетельстве о браке, а может и принести удачу в семейной жизни, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

2024 год пройдет под влиянием одного из самых ярких символов восточного календаря — Зеленого Деревянного Дракона. Считается, что это мифическое существо приносит удачу и процветание, ведь деревянный характер и зеленый цвет несут в себе энергию Земли, а значит, сулят безопасность семейного очага, гармонию и плодородие.

В 2024 году не будет полных дат-палиндромов, одинаково читающихся как с начала, так и с конца, но будут эффектные сочетания дат.

Специалисты рекомендуют выбирать даты с повторяющимися цифрами

— 24.04.2024;

— 20.02.2024;

— 04.04.2024.

Также, интересно будет смотреться в свидетельстве о браке 24-й день любого месяца:

— 24.01.2024;

— 24.10.2024.

Красиво смотрятся классические даты, где совпадает число и месяц:

— 02.02.2024;

— 07.07.2024;

— 10.10.2024 и так далее.

Подать заявление на заключение брака можно не раньше одного месяца до назначенной даты и не позднее 12 месяцев до свадьбы.

Получить консультацию можно по номеру телефона: 8 (496) 514 33 53.

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