Один из избивших ветерана СВО в Забайкалье мужчин ушел из дома с ружьем

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В минувшие выходные компания неадекватов напала на двух ветеранов спецоперации, один из которых, Михаил Таксин, потерял в бою ногу. Отморозки избивали бойца, пинали ногами, срывали с него боевые награды. Также они своей машиной протаранили «хонду» военнослужащего. Сейчас ветеран находится в госпитале. У него диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа.
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