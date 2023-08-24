Один из крупнейших заводов по переработке и утилизации отходов расширится

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил новый комплекс Дмитровского завода РТИ почти на 4,5 тысячи кв. метров.

Первым на территории завода построят производственно-складское здание площадью 1,5 тысяч кв. метров, застройщиком проекта выступает ООО «Дмитровский завод РТИ», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здесь будут выпускать резиновый порошок, который смогут использовать в строительстве и производстве стройматериалов, а также в качестве добавки, предназначенной для модифицирования асфальтобетонных смесей. Дмитровский завод РТИ перерабатывает до 20 тонн отходов каждый час. Благодаря ему вторую жизнь обретают не только автопокрышки, но и старая техника, одежда, бумага, стекло, пластик и другое.





Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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