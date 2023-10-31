Один из сотрудников «Октагон. Медиа» задержан в Москве

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В Москве силовики задержали одного из сотрудников информационно-аналитического ресурса «Октагон. Медиа». С утра в квартире журналиста проходили обыски.
Официальных комментариев о причинах задержания журналиста, а так же о том, к кому именно наведались сотрудники силовых структур, пока не поступало.
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Александр Бойцов