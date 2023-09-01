Один из ведущих производителей металлообрабатывающей отрасли построит новый цех

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил на сопровождение производственный цех в городском округе Электрогорск.

В Подмосковье один из ведущих российских производителей металлообрабатывающей отрасли «Элемет» построит дополнительный производственный цех для металлообработки сырья, которое используется при изготовлении основных видов продукции завода: оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, а также серийной спецтехники для обслуживания самолётов.

Общая площадь здания составит более 5 тыс. кв. метров. Планируемый объем инвестиций 300 млн рублей. Будет создано 40 рабочих мест.





Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство НАО «Электрогорский Металлический Завод».

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.





Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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