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Одинцовские школьники собрали робот-автомобиль и стали призёрами Российской роботехнической олимпиады

19 июля 2023, 20:46

Фото: Мининвест МО

Школьники из Подмосковья заняли третье место на Российской роботехнической олимпиаде в основной старшей категории. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.

Юные инженеры представили на конкурс робот-автомобиль «Чудобиль» на плате Arduino. Управлять им можно с помощью смартфона. Проект создан при поддержке центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» расположенного в Одинцовском городском округе.

Ребята собрали робот-автомобиль из фанерных деталей и «научили» передвигаться, изучив плату Arduino и принципы равновесия шагающих механизмов, а также создав и испытав электрические схемы для робота.

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#Мининвест МО
#роботы
#олимпиада
#школьники
#ЦМИТ
#награды
#Московская область
#Подмосковье
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Апрелевка стала восьмой станцией будущего МЦД-4 с цифровой системой управления движением
19 июля 2023, 21:07

Фото: Минтранс МО

Станцию Апрелевка переключили на микропроцессорную систему управления движением поездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Такая система в несколько раз повысит эффективность работы железнодорожной автоматики и обеспечит бесперебойное движение поездов с необходимым интервалом в условиях увеличения количества электричек с запуском МЦД-4. Помимо этого, система будет контролировать все параметры и сигнализировать об отклонениях.
 
Ранее на Киевском направлении цифровой автоматикой оборудовали ещё семь станций: Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково, Лесной Городок и Москва-Сортировочная-Киевская. 
 
В ближайшее время железнодорожники переключат на МПЦ оставшиеся пути. После этого Киевское направление будущего МЦД-4 станет полностью цифровым.
 
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#Минтранс МО
#МЦД-4
#Апрелевка
#станция
#поезда
#Московская область
#Подмосковье
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Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках
19 июля 2023, 20:46

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Согласно поправкам, личному составу войск национальной гвардии могут запретить размещать в СМИ фото, видео, иную информацию о себе, других росгвардейцах, а также о деятельности войск национальной гвардии.
Отмечается, что профильный комитет Госдумы по безопасности, поддержал внесенные поправки, об этом пишет ТАСС.

Сотрудникам ведомства, будет запрещено публиковать в социальных сетях информацию о себе, членах своей семьи, сведения о сослуживцах и войсках. Вводимая мера будет служить обеспечением безопасности сотрудников. Также, росгвардейцам будет запрещено делиться какой-либо информацией о гражданских лицах.    

Уточняется, что в документе будут некоторые исключения, которые по пунктам пропишут в принятом нормативном акте.

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#Росгвардия
#СМИ
#информация
#фото
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Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила права мигрантов с коллегами из Киргизии
19 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с представителями Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Обсуждали актуальные проблемы, с которыми иностранцы сталкиваются в Подмосковье.
«Многие иностранные граждане не владеют необходимой правовой информацией и сталкиваются с проблемами законности пребывания в Московской области. Наметили с коллегами план работы по правовому просвещению», – сказала Фаевская. 
Отмечается, что встреча состоялась в рамках региональной госпрограммы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» на 2023-2027 годы.

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#Ирина Фаевская
#мигранты
#Московская область
#Подмосковье
#уполномоченный по правам человека в МО
#омбудсмен
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Трампу предъявлено обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия
19 июля 2023, 18:23

Фото: сайт Кремля

Минюст США предъявил экс-президенту страны Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.
В американском ведомстве сообщили об обвинении бывшего лидера в том, что он обманывал США и пытался оказать давление на свидетелей. Об этом сообщает NBC.

Обвинения, предъявленные Трампу содержат также статьи о преступном сговоре политика с иными фигурантами дела. 

Издание сообщает, что прежде, бывший американский глава государства, получил от Минюста США предписание, согласно которому, ему было предоставлено несколько дней для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. 

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#Трамп
#Минюст
#США
#обвинение
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На полигон ТБО «Лесная» в Серпухове будут водить экскурсии после завершения рекультивации
19 июля 2023, 18:20

Фото: Валерий Гореловский

На сегодняшний день на полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове проводятся работы по формированию тела полигона, разработке и перемещению свалочных масс, устройству выравнивающего слоя из песчаного грунта и дренирующего слова из щебеночной призмы.

Устройство выравнивающего слова из песчаного грунта планируется завершить к началу осени. По завершении всех работ, на бывшую мусорную свалку планируется водить экскурсии. 

«Я уже не раз оповещал о том, что собираем экскурсии на полигон ТБО «Съяново-1», чтобы наглядно представить всем интересующимся, что стало с некогда ужасной свалкой. Сейчас на встречах с жителями я так же приглашаю всех на эту экскурсию и уже заранее анонсирую экскурсию новую. Как известно, не за горами завершение рекультивации полигона ТБО «Лесная». Туда мы так же планируем водить экскурсии», — сообщил депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Николай Пушкин на свой официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Депутат-эколог Николай Пушилин заявил, что на полигоне ТБО «Лесная» будет на что посмотреть после завершения всех работ.

На сегодняшний день жители Серпухова могут посетить экскурсию на полигон ТБО «Съяново-1». В рамках экскурсии работники полигона и экологи рассказывают гостям, что здесь было до рекультивации и, как работают системы очистки.

Рекультивации полигонов начали по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020–2022 годах.

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Работы по рекультивации полигона «Лесная» в Серпухове идут согласно графику.

Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов «Поварово» в Солнечногорском округе выполнена наполовину.

На полигоне «Ядрово» завершается второй этап рекультивации.

#Серпухов
#полигон
#ТКО
#мусорный полигон
#ТБО Лесная
#рекультивация
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Около 460 медиков получили землю в подмосковных посёлках для врачей
19 июля 2023, 18:19

Фото: Минимущество МО

В Подмосковье уже распределили около 460 земельных участков в отдельных посёлках для врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Медики могут безвозмездно получить участки в таких посёлках, созданных в пяти городских округах по поручению губернатора Андрея Воробьёва. 
«Общая площадь пяти подмосковных посёлков для врачей превышает 71 га. Сегодня землю получили почти 460 узких специалистов. Всего планируем предоставить 638 участков. В каждом посёлке мы предусмотрели готовую инфраструктуру с подведёнными инженерными сетями», – рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова
Как уточнили в министерстве, землю по программе могут получить врачи 38 специальностей в 31 городском округе. 

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350 подмосковных специалистов получили за полгода участки по программе «Земля врачам»

1,8 тыс подмосковных медиков получили участки по программе «Земля врачам»

 
 
 


#Наталья Адигамова
#Минимущество МО
#земля
#участки
#врачи
#посёлки для врачей
#Московская область
#Подмосковье
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По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно
19 июля 2023, 18:06

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Системе-112 Московской области психологи работают со дня ее образования. За это время ими принято и обработано уже более 36 тысяч вызовов.

В 2023 году психологи, работающие на линии службы экстренной помощи, оказали психологическую помощь жителям Подмосковья порядка 1,5 тысяч раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Главной задачей операторов-психологов является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до приезда оперативных служб.

Психологи остаются на связи с заявителем и помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. Недавно на номер «112» поступил звонок от девушки, заблудившейся в лесу. Она находилась в состоянии паники, так как несколько часов не могла выйти из леса. Прийти в себя в этой ситуации ей помог оператор-психолог. Специалист успокоил заявительницу и заверил, что помощь уже в пути.

Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде.

Порядка 2,5 млн вызовов, требующих быстрого реагирования, поступило на номер «112» от жителей Подмосковья.

Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома.
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#служба быстрого реагирования
#служба экстренного реагирования
#психологическая помощь
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Эколог Шингаркин рассказал о состоянии Москвы-реки
19 июля 2023, 18:02

Фото: IStock/yulenochekk

Каждый год 19 июля в столице и Московской области отмечают праздник главной водной достопримечательности — День Москвы-реки. В 2023 году он приходится на среду. В честь этого «Радио 1» пообщалось с экологом, депутатом Госдумы VI созыва, учредителем общественного экологического фонда «Гражданин» Максимом Шингаркиным.
По словам специалиста, за последние годы состояние Москвы-реки стало на порядок лучше. Очистные сооружения, которые власти столицы и региона устанавливают у водной магистрали, не позволяют «запустить» реку.
«Если мы с вами начнём анализировать состояние реки Пехорки, то увидим, что до Люберецких очистных сооружений она идёт гораздо более грязная, чем ниже. Это происходит за счёт того, что там сбрасывается чистая вода, она разбавляет грязную Пехорку», — отметил Максим Шингаркин.
Также в регионе ведётся работа с автомойками и автосервисами, которые ещё несколько лет назад сбрасывали всю грязную воду в ливневой коллектор.
«Сейчас вы не найдёте ни одной официально работающей автомойки, которая не имела бы локальных очистных сооружений. У нас вообще существует целый комплекс мероприятий, связанных с отработкой функций ливневой канализации. Причём применение противогололёдного материала зимой ситуацию никак не портит. Если взять показания по Москве-реке в ранний паводковый период, мы увидим, что есть небольшие отклонения, но существенных нормативных отклонений нет», — заключил собеседник.
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#река
#Москва
#экология
#Максим Шингаркин
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Строящийся в Химках детсад на 320 мест откроют в следующем году
19 июля 2023, 17:59

Фото: администрация г. о. Химки

Новое здание детского сада на 320 мест на Юбилейном проспекте в Химках планируют ввести в эксплуатацию в следующем году, сообщили в пресс-службе городского округа. Сейчас подрядчик приступил к устройству котлована.
Учреждение начали возводить в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в начале года. Проект предусматривает строительство трёхэтажного здания площадью более 4,8 тыс кв м. В дошкольном учреждении откроют младшие, средние и старшие группы для детей от 1,5 до 7 лет. У каждой группы будут свои игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет.
 
В здании обустроят физкультурный и музыкальный залы, помещения для занятий с детьми, медицинский блок. На прилегающей территории появятся игровые площадки с навесами и спортплощадка. 
 
Как отметил глава городского округа Дмитрий Волошин, число молодых семей с детьми в Химках выросло. Поэтому администрация уделяет особое внимание ремонту и строительству детсадов и школ.
«За 10 лет Подмосковье вышло в лидеры среди регионов страны по многим показателям. Построены сотни социальных объектов. В Химках открыты новые школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы, благоустроены парки и дворы. Жители чувствуют качественные перемены во всех сферах», – сказал Волошин.
Как отметили в администрации, всего за 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в Химках построили 15 новых школ, 37 садов, открыли девять палисадиков.

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#Московская область
#Подмосковье
#Химки
#детский сад
#строительство
#Дмитрий Волошин
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