Одинцовские школьники собрали робот-автомобиль и стали призёрами Российской роботехнической олимпиады

Фото: Мининвест МО
Юные инженеры представили на конкурс робот-автомобиль «Чудобиль» на плате Arduino. Управлять им можно с помощью смартфона. Проект создан при поддержке центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» расположенного в Одинцовском городском округе.
Ребята собрали робот-автомобиль из фанерных деталей и «научили» передвигаться, изучив плату Arduino и принципы равновесия шагающих механизмов, а также создав и испытав электрические схемы для робота.
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