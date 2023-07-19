Одинцовские школьники собрали робот-автомобиль и стали призёрами Российской роботехнической олимпиады

На сегодняшний день на полигоне твердых коммунальных отходов «Лесная» в Серпухове проводятся работы по формированию тела полигона, разработке и перемещению свалочных масс, устройству выравнивающего слоя из песчаного грунта и дренирующего слова из щебеночной призмы.

Устройство выравнивающего слова из песчаного грунта планируется завершить к началу осени. По завершении всех работ, на бывшую мусорную свалку планируется водить экскурсии.

«Я уже не раз оповещал о том, что собираем экскурсии на полигон ТБО «Съяново-1», чтобы наглядно представить всем интересующимся, что стало с некогда ужасной свалкой. Сейчас на встречах с жителями я так же приглашаю всех на эту экскурсию и уже заранее анонсирую экскурсию новую. Как известно, не за горами завершение рекультивации полигона ТБО «Лесная». Туда мы так же планируем водить экскурсии», — сообщил депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Николай Пушкин на свой официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Депутат-эколог Николай Пушилин заявил, что на полигоне ТБО «Лесная» будет на что посмотреть после завершения всех работ.



На сегодняшний день жители Серпухова могут посетить экскурсию на полигон ТБО «Съяново-1». В рамках экскурсии работники полигона и экологи рассказывают гостям, что здесь было до рекультивации и, как работают системы очистки.



Рекультивации полигонов начали по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020–2022 годах.



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