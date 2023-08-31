Одинцовские партийцы провели мониторинг роста цен на школьные принадлежности и школьную форму

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Активисты одинцовского отделения «Единой России» провели мониторинг роста цен на школьные принадлежности и школьную форму в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя».
Специалисты провели цены на школьные принадлежности в крупных торговых сетях региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Исполнительный секретарь партии Лариса Андреева также добавила, что в РФ средняя цена «школьного набора» в июле составляет 13,4 тысяч рублей. Рост цены наблюдается на 7%.
На территории Одинцовского округа учатся 56 тысяч школьников.
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«Завышения цен не обнаружено. Проведя мониторинг, выявили снижение цен на некоторые позиции школьной формы и ранцы за 3 квартал текущего года. Ассортимент канцелярских товаров и школьных принадлежностей огромен. При этом диапазон цен достаточно широк. Что касается формы, то единого стандарта в России нет. В большинстве школ просто рекомендуют одинаковый цвет формы – например, темно-синий. Вторая рекомендация – темный низ, светлый верх. Стиль – классический, строгий», — сказала исполнительный секретарь одинцовского отделения «Единой России» Лариса Андреева.
На территории Одинцовского округа учатся 56 тысяч школьников.
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Алиса Сергиенко